YouTube-Star Annabelle Ham im Alter von 22 Jahren verstorben

Schockierende Nachrichten aus den USA. Annabelle Ham machte sich in den vergangenen Jahren im Netz einen Namen. Mit ihren rund 77.000 Followern auf der Video-Plattform YouTube teilte sie nur allzu gerne Videos aus ihrem Alltag, gab Outfits-Tipps und berichtete über ihr Leben als Studentin an der Kennesaw State University. Doch nun werden traurige Nachrichten bekannt. Annabelle ist mit 22 Jahren plötzlich gestorben.

"Annabelle war so ein Licht in der Welt. Eine Wunderkerze. Wer Annabelle kannte, liebte sie und war gerne mit ihr zusammen. Sie hat auch andere so sehr geliebt. Bitte schließt meine Familie in eure Gebete ein", schreibt die Schwester der Verstorbenen unter ein Foto der beiden auf Instagram. Laut Medienberichten soll Annabelle bereits am Samstag verstorben sein – eine offizielle Todesursache wurde bisher aber noch nicht bekannt gegeben. Im Netz wird jedoch spekuliert, dass die Influencerin einen Autounfall gehabt haben soll.

Zahlreiche Fans, Freunde und Familienmitglieder der Verstorben teilen Worte der Trauer in den sozialen Medien. "Annabelle lebte ein pulsierendes Leben, brachte ein Lächeln in jede Situation und wurde von allen, die sie kannten, sehr geschätzt. Unsere Schwesternschaft ist untröstlich für die Familie Ham und für ein wunderschönes Leben, das auf tragische Weise verkürzt wurde", heißt es beispielsweise in einem Facebook-Statement ihrer Studentenverbindung Alpha Omicron Pi.

Instagram / annabelle_ham Annabelle Ham im Juni 2023

Instagram / annabelle_ham Annabelle Ham im Juni 2023

Instagram / annabelle_ham Annabelle Ham im April 2023

