Ex von Mette-Marits Sohn Marius fällt die Trennung schwer!

Marius Borg Høiby (26) und Nora Haukland machen eine schwere Zeit durch. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (49) hatte im Oktober 2022 verraten, in einer Beziehung mit der ehemaligen Love Island-Kandidatin zu sein. Doch offenbar war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sie sich getrennt haben. Jetzt packt Nora aus, wie es ihr als Single-Lady geht.

In ihrer Story beantwortet die Beauty im Rahmen eines Q&As einige Fragen und geht dabei auf ihre Trennung von Marius ein. "Die Zeit direkt nach einer Trennung ist für beide Seiten hart und schwierig", gibt sie offen zu. Da sie momentan nicht in bester Verfassung sei, ziehe sie sich auch sehr zurück. "Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich andere herunterziehe. Ich bin so sehr mit meinen Gedanken beschäftigt, dass es mir schwerfällt, präsent zu sein. Ich bin gerade nicht so gesellig, trinke und feiere kaum."

Doch stehen Nora und Marius noch in Kontakt? Momentan geben sich die beiden Raum – allerdings schließt die Influencerin einen Austausch in Zukunft nicht aus. "Mit der Zeit wird man sich besser verstehen, weil man alles von einem objektiveren Standpunkt aus betrachten kann. Man bekommt einen besseren Überblick über die gesamte Beziehung und die Zeit danach", erklärt sie. So würde es ihnen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt leichter fallen, miteinander zu reden.

Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby in London, 2018

Anzeige

Instagram / norahaukland Nora Haukland und Marius Borg Høiby im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / norahaukland Nora Haukland, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de