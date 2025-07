Trotz Skandal: Marius Borg Høiby soll neue Freundin haben

Marius Borg Høiby (28) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal jedoch weniger wegen rechtlicher Probleme, sondern wegen einer neuen Liebe. Wie die norwegische Zeitschrift Se og Hør berichtet, ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) wieder vergeben. Bei seiner Freundin soll es sich um Andrea Shaw handeln, die Tochter eines wohlhabenden norwegischen Unternehmers mit umstrittenem Ruf. Die beiden wurden bereits vertraut auf einem Foto gezeigt. Enge Freunde bestätigen, dass Marius offenbar schon in Andreas luxuriöser Wohnung im angesagten Osloer Stadtteil Frogner lebt.

Andrea und der 28-Jährige sollen sich bereits seit Jahren kennen und zunächst gute Freunde gewesen sein, bevor sich ihre Beziehung in den vergangenen Monaten vertiefte. Bereits im Mai wurden die beiden in Cannes gesichtet, wo sie mit einem Geschäftsmann ausgelassen feierten. Auch gemeinsame Ausflüge an die norwegische Küste und zur Insel Geitholmen gehörten offenbar zu ihren Aktivitäten. Brisanz erhält die Verbindung jedoch durch den Vater von Marius' neuer Partnerin: Per Morten Hansen, der eng mit Marius' Vater Morten Borg befreundet ist, wurde 2024 wegen Geldwäsche zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Doch auch Marius sorgte in der Vergangenheit für Skandale. So löste er 2024 in Frogner einen Polizeieinsatz aus, nachdem er die Wohnung seiner damaligen Freundin zerstört und sie bedroht hatte. Der Royal-Spross sieht sich aktuell mit einer Reihe schwerwiegender Anschuldigungen konfrontiert: Kürzlich wurden die Ermittlungen wegen zahlreicher Delikte abgeschlossen, darunter 23 mutmaßliche Straftaten. Dem Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) werden Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Gewalt vorgeworfen. Die Klage seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad (30) sowie weitere Fälle wurden laut Dana Press jedoch eingestellt – teils wegen Verjährung, teils aufgrund mangelnder Beweise.

Getty Images Marius Borg Høiby im Februar 2018

Martin Hoeien / Aller / MEGA Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby, Juni 2022

Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad, 2019