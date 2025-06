Party-Urlaub: Hat Marius Borg Høiby etwa seine Neue dabei?

Marius Borg Høiby (28), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), sorgt erneut für Schlagzeilen. Während in Norwegen Ermittlungen gegen ihn wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Vergewaltigung, Körperverletzung und Drogenkonsum laufen, wurde er am letzten Mai-Wochenende beim Feiern an der Côte d’Azur gesichtet. Instagram-Aufnahmen des Unternehmers Rehan Syed zeigen ihn in einem noblen Strandclub in Cannes in ausgelassener Stimmung. Besonders auffällig: An seiner Seite eine junge Frau, die sich offenbar bestens mit ihm verstand. Etwa seine neue Freundin?

Laut Bild handelt es sich bei Marius' Begleitung um Andrea S., die vor rund einem Jahr ihren Bachelorabschluss in London machte. Sie ist wohl die Tochter eines norwegischen Unternehmers und kennt Marius offenbar schon länger. Wie über soziale Medien ersichtlich, handelt es sich bei ihrem Vater um Per Morten Hansen, der als enger Freund von Marius’ Vater Morten Borg gilt. Einen guten Ruf hat der Geschäftsmann jedoch nicht: 2024 wurde er zu einer zwei Jahre und zwei Monate langen Haftstrafe verurteilt.

Ob zwischen Andrea und Marius tatsächlich mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis besteht, ist nicht bekannt. Ein früherer Freund des Norwegers vermutet aber nicht, dass dem so sei. "Ich bezweifle das. Aber die beiden kennen sich schon länger, haben dadurch eine enge Verbindung. Sie feierten schon früher gemeinsam", behauptete er gegenüber dem Boulevardblatt. Seit Sommer 2024 befindet sich Marius im Zentrum eines Ermittlungsverfahrens, das seinen Ruf nachhaltig belastet. Trotz des damit verbundenen medialen Drucks scheint er sein Leben im Luxus zu genießen.

Instagram / princerehan27 Marius Borg Høiby mit Rehan Syed und einer Frau, Juni 2025

Instagram / norahaukland Marius Borg Høiby während einer Party mit Freunden im Dezember 2022

