So wird bei der Tour de France an Gino Mäder (†26) erinnert

Er ist immer noch beim Rennen dabei. Gino Mäder (✝26) war jahrelang erfolgreich als Radrennfahrer unterwegs. Seine ersten großen Erfolge hatte der Schweizer im Cyclocross – eine Art des Mountainbikens – gefeiert. Bei der Tour de Suisse im Juni dieses Jahres ereignete sich jedoch ein tragischer Unfall, bei dem der Profisportler in eine Schlucht fiel und verstarb. Bei der Tour de France wird Gino nun mit rührenden Gesten Tribut gezollt.

Laut RTL wurde beim Radrennen immer wieder an den Verstorbenen erinnert: Beim Start in Bilbao fuhr sein Team Bahrain Victorious vor einem Schwarzweiß-Bild von Gino ein. Außerdem ist auf der Seite des Teambusses eine 61 angebracht – die Startnummer des 26-Jährigen. Sein Kollege Pello Bilbao trägt zudem einen Helm mit der Aufschrift "#Rideforgino (auf Deutsch: "Fahren für Gino"). Auch Fans gedenken seiner am Streckenrand, beispielsweise mit Postern und Schriftzügen.

Dr. Roland Kretsch war einer der Ersthelfer, die an der Unglücksstelle eingetroffen waren. Gegenüber Blick erklärte er, dass bei Ginos Unfall zwei Radfahrer involviert gewesen seien: "Wahrscheinlich überhöhte Geschwindigkeit oder zu spät gebremst oder verhakelt, das ist nicht ganz klar." Der Arzt habe den Profisportler nach seinem Sturz aufgefunden: "Regungslos, bewusstlos, pulslos. Ich habe ihn dann sofort mit einem Physiotherapeuten aus dem Wasser gezogen und direkt daneben reanimiert."

Getty Images Gino Mäder im Mai 2021

Getty Images Gino Mäder im April 2023

Getty Images Gino Mäder, Radsportler

