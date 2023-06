Mit 26: Radprofi Gino Mäder stürzt in Schlucht und stirbt

Tragische Neuigkeiten aus der Sportwelt. Gino Mäders Leben war dem Radfahren gewidmet. Seine ersten sportlichen Erfolge hatte er im Cyclocross, einer Art des Mountainbikefahrens, erzielen können. 2014 startete er bei den Straßen-Europameisterschaften der Junioren. Vor vier Jahren wurde er dann offiziell Vollprofi beim UCI WorldTeam im Team Dimension Data. Bei einem seiner Rennen ereignete sich nun ein Unfall und Gino verstarb.

Unter anderem der Spiegel berichtet, dass der 26-Jährige während seiner Teilnahme an der Tour de Suisse am Donnerstag von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt sei. Daraufhin wurde der Sportler sofort in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort nun im Alter von 26 Jahren seinen Verletzungen.

Sein Team Bahrain-Victorious äußert sich betroffen: "Trotz aller Bemühungen des phänomenalen Personals des Churer Spitals schaffte Gino es nicht, diese letzte und größte Herausforderung zu meistern. Um 11.30 Uhr verabschiedeten wir uns von einem der strahlendsten Köpfe unseres Teams. Gino war ein außergewöhnlicher Athlet, ein Beispiel für Entschlossenheit, ein geschätztes Mitglied unserer Mannschaft und der gesamten Radsport-Gemeinschaft."

Getty Images Gino Mäder, Radsportler

Getty Images Gino Mäder, Radsportler

Getty Images Gino Mäder im April 2023

