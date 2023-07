Wegen Hantel: Bodybuilder Justyn Vicky stirbt an Genickbruch

Es sind tragische Nachrichten. Erst am Freitagmorgen wurde bekannt, dass der Eishockey-Star Mike Hammond im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist. Der Brite sei bei einem Verkehrsunfall auf Vancouver Island in Kanada ums Leben gekommen. Jetzt trauert die Sportwelt um einen weiteren Star: Justyn Vicky war ein berühmter Bodybuilder, der aus Indonesien stammt. Sein letzter Besuch im Fitnessstudio endete tödlich.

Laut The Sun sei es am 15. Juli zu einem verheerenden Unfall gekommen. Wie gewöhnlich trainierte Justyn mit verschiedenen Geräten, darunter auch mit einer 210 Kilogramm schweren Hantel, die auf seinen Schultern ruhte. Doch als er das Gleichgewicht verlor und auf dem Boden landete, fiel die schwere Hantel auf seinen Nacken. Umgehend wurde er mit einem Genickbruch in ein Krankenhaus geliefert, wo er nach einer Notoperation verstarb.

Unter seinen Instagram-Fotos trauern seine Fans um ihn. "Es ist ein schwerer Verlust, aber wir werden seinen Geist lebendig halten", schrieb ein User. "Ruhe in Frieden, Vicky. Ruhe in Frieden neben Gott", lauteten weitere Kommentare seiner erschütterten Community.

