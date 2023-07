Justyn Vicky: Kniebeuge mit Hantel führte zum Genickbruch

Diese eine Fitnessübung kostete ihn das Leben. Die Bodybuilder-Szene ist erschüttert über den Tod von Justyn Vicky. Er war ein leidenschaftlicher Sportler und motivierte als Personal Trainer stets seine rund 30.000 Fans. Sein Ableben sorgte bei seiner Community, aber auch weltweit, für große Trauer: Der Indonesier hatte durch eine Hantel einen Genickbruch erlitten und starb an seinen Verletzungen. Jetzt gibt es neue Informationen zum Vorfall.

Wie The Sun erfahren haben soll, führte der 33-Jährige eine gewöhnliche Kniebeuge durch. Das Problem: Als Justyn versuchte, in die Hocke zu gehen, verlor er das Gleichgewicht und ging zu Boden. Dies wurde ihm zu Verhängnis, denn die 210 Kilogramm schwere Hantel fiel auf seinen Nacken, was zum tödlichen Genickbruch führte.

Wie The Sun berichtet, trauern seine Freunde im Netz um den Bodybuilder. "Vicky war ein guter Mensch, höflich und gesellig. Er gab immer sein Wissen über das Fitnessstudio weiter", schrieb sein Kumpel Gede Sutarya.

Anzeige

Instagram / justynvickybali_island Justyn Vicky, Sportler

Anzeige

Instagram / justynvickybali_island Justyn Vicky, Bodybuilder

Anzeige

Instagram / justynvickybali_island Justyn Vicky, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de