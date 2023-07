NBA-Star Isaiah Hartenstein hat seine Kourtney geheiratet!

Jetzt sind sie Mann und Frau! Isaiah Hartenstein ist schon seit Jahren erfolgreicher Basketballspieler und spielt seit vergangenem Jahr für die New York Knicks. Doch auch privat kann es für den Deutsch-Amerikaner wohl nicht besser laufen: Mit seiner Partnerin Kourtney Kellar ist er überglücklich. Im Oktober 2022 stellte er der einstigen Miss Texas sogar die Frage aller Fragen und sie sagte Ja. Nun haben Isaiah und seine Kourtney geheiratet!

Die große Hochzeit des Pärchens fand wohl am Samstag in der kalifornischen Küstenstadt Newport Beach statt. Obwohl die Braut und der Bräutigam selbst noch keine Einblicke in ihren großen Tag gaben, teilten doch einige Bekannte ein paar Schnappschüsse auf Instagram. Ein Foto zeigt die beiden beispielsweise bei ihrer Trauung: Händchenhaltend stehen sie vor ihrem Trauredner, Isaiah strahlt seine Kourtney dabei über beide Ohren an.

Isaiah und seine Liebste sind bereits seit drei Jahren zusammen. Kennengelernt hatten sich die beiden im Netz. Drei Wochen lang hatten sie über Facetime gesprochen, bis sie sich schließlich zum ersten Mal sahen. "Erst als ich überzeugt war, dass er kein Serienmörder ist, haben wir uns zum ersten Mal getroffen", verriet Kourtney gegenüber New York Post.

Instagram / ipjh55 Isaiah Hartenstein und Kourtney Kellar

Instagram / kourtney_kellar Kourtney Kellar

Getty Images Isaiah Hartenstein bei einem Basketballspiel

