NBA-Star Isaiah Hartenstein ist erstmals Vater geworden!

Was für schöne Neuigkeiten: Isaiah PJ Hartenstein und Kourtney Kellars (33) Sohn ist auf der Welt! Das gibt die Frau des Basketballspielers mit in ihrer Instagram-Story bekannt. "Zwei Wochen mit dir", schreibt die US-Amerikanerin und repostet dazu ein paar Polaroid-Fotos, die eine Fotografin von ihr, ihrem Nachwuchs und ihrem Ehemann gemacht hat. Darunter ist ein Bild, auf dem der stolze Vater das Neugeborene stolz im Arm hält. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die frischgebackenen Eltern mit ihrem Sprössling. Das genaue Geburtsdatum sowie den Namen ihres kleinen Jungen verraten die zwei jedoch noch nicht.

Der 26-Jährige und die ehemalige Miss Texas gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2022 hatte Isaiah um die Hand seiner Liebsten angehalten, zehn Monate gaben sich die zwei in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Anfang 2024 teilten sie dann die nächsten tollen News mit ihren Fans. Auf Instagram postete Kourtney ein Foto mit einem Babybody und Ultraschallfotos und verriet, dass sie und ihr Mann im Juni einen "Babyboy" erwarten.

Der deutsch-amerikanische NBA-Star spielt schon seit seiner Kindheit erfolgreich Basketball – sein Vater Florian Hartenstein war mehrere Jahre erfolgreich in der deutschen Basketball-Bundesliga gewesen. Isaiah spielte zunächst für deutsche Teams, dann ein Jahr in Litauen und wechselte 2017 schließlich in die USA. Aktuell wirft er für die New York Knicks Körbe. Laut The Athletic soll er für seinen Zweijahresvertrag etwa 16 Millionen US-Dollar (rund 14,7 Millionen Euro) bekommen haben.

Instagram / nate_johnson44 Kourtney Kellar und Isaiah Hartenstein auf ihrer Hochzeit

Getty Images Isaiah Hartenstein bei einem Basketballspiel

