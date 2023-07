Nach Krebserkrankung: Paul Reubens verstirbt mit 70 Jahren

Ein trauriger Tag für die Film- und TV-Welt. In den 1980er-Jahren wurde Paul Reubes durch seine Verkörperung der komödiantischen Figur Pee-Wee Herman in verschiedenen Filmen und Fernsehsendungen bekannt. Seither hatte er zahlreiche Erfolge verbucht – mitunter hatte er im Jahr 1988 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Zuletzt machte er jedoch weniger von sich zu hören. Jetzt folgen traurige Nachrichten: Mit 70 Jahren erlag Paul seiner langjährigen Krebserkrankung.

"Vergangene Nacht haben wir uns von Paul Reubens verabschiedet – einem kultigen amerikanischen Schauspieler, Komiker, Autor und Produzenten, dessen geliebte Figur Pee-Wee Herman Generationen von Kindern und Erwachsenen mit seiner positiven Einstellung, seinem Humor und seinem Glauben an die Bedeutung von Herzensgüte begeistert hat", heißt auf seinem Instagram-Profil. Demnach hatte er bereits viele Jahre mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Paul kämpfte tapfer und privat jahrelang gegen den Krebs", gibt der Beitrag zu verstehen.

Der Instagram-Post, der seinen Tod jetzt öffentlich macht, zeigt zudem ein letztes persönliches Statement des Komikers. In diesem adressiert er das Geheimhalten seines Krebsleidens: "Bitte entschuldigt, dass ich mit dem, was ich in den letzten sechs Jahren durchgemacht habe, nicht an die Öffentlichkeit gegangen bin. [...] Ich habe euch alle sehr geliebt und es genossen, für euch Kunst zu schaffen."

Getty Images Paul Reubens im März 2016

Getty Images Paul Reubens, Schauspieler

Getty Images Paul Reubens, 2016

