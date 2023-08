Todesursache geklärt: Daran ist Rapper Big Pokey verstorben!

Es gibt nun endlich Gewissheit. Anfang der 90er startete Big Pokey als Rapper durch. Seit dem Beginn seiner Karriere hatte er insgesamt fünf Alben veröffentlicht. Doch im Juni machten dann traurige Nachrichten die Runde: Der US-Amerikaner, der mit bürgerlichem Namen Milton Powell heißt, ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Jetzt gibt die Gerichtsmedizin endlich die Ursache für Big Pokeys frühzeitigen Tod bekannt!

"Die Todesursache war, laienhaft ausgedrückt, dass Big Pokey einen heftigen Herzinfarkt hatte", teilt der zuständige Gerichtsmediziner Tom Gillam III TMZ mit. Ausgelöst gewesen sei dieser durch den Bluthochdruck und die atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an denen der Rapper gelitten hatte.

Der plötzliche Tod des Musikers hatte im Juni für großes Aufsehen gesorgt. Big Pokey war bei einem Auftritt in einer Bar in Texas zusammengebrochen. Nachdem der Musiker in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist er dann verstorben. Die Bar, in der es zu dem schrecklichen Vorfall kam, veranstaltete anschließend eine Gedenkfeier für ihn.

