Baby mit dem Ex: Megan Fox wurde unbeabsichtigt schwanger

Megan Fox (39) hat enthüllt, dass die Schwangerschaft mit ihrem vierten Kind eine süße Überraschung war. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Schauspielerin ein Video von den Dreharbeiten zur Prime-Video-Serie "Overcompensating", das sie während ihrer Schwangerschaft zeigt. Zu der Aufnahme schreibt sie: "38 Jahre alt, sechs Wochen schwanger (ungeplant, aber eine glückliche Überraschung)." Ihre Tochter, das erste gemeinsame Kind mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly (35), kam im März zur Welt. Das Paar hatte sich wenige Monate vor der Geburt getrennt.

Die Beziehung zwischen Megan und dem Musiker, dessen bürgerlicher Name Colson Baker lautet, bleibt kompliziert. Nach ihrer Trennung aufgrund angeblicher Untreuevorwürfe konzentriert sich das ehemalige Paar nun auf die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter. Megan ließ Colson vorübergehend in ihrem Haus wohnen, um ihm mehr Zeit mit der Kleinen zu ermöglichen. Trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit und der tiefen Verbindung, die die "Transformers"-Bekanntheit in Interviews als "Seelenverwandtschaft" beschrieben hat, deutet alles darauf hin, dass die beiden derzeit keine Pläne hegen, wieder zusammenzukommen.

Für Megan steht aktuell das Wohl ihres Nachwuchses an erster Stelle. Die 38-Jährige, die bereits drei Söhne aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51) hat, zieht Kraft aus ihrer Mutterschaft. Ihr Fokus liegt auf ihrer Familie und ihren Kindern, wie Insider berichten. Doch unter bestimmten Voraussetzungen würde sie ein Liebescomeback mit Colson wohl nicht ausschließen: Vor allem wünsche sie sich von ihrem Ex mehr Zuverlässigkeit.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

