Die Top Ten von "Germany's Next Topmodel" steht jetzt fest

Bei Germany's Next Topmodel wird es langsam eng. Wenige Wochen vor dem großen Finale steht die Frage im Raum, welches der Nachwuchsmodels den Sprung in die Top Ten schafft. In der heutigen Folge mussten sich die Kandidaten mal wieder einer großen Herausforderung stellen: Auf dem Plan stand ein sexy Nacktshooting auf einem Motorrad mitten in der kalifornischen Wüste. Dabei konnte leider nicht jeder überzeugen – somit entscheidet sich die Jurorin Heidi Klum (51) gegen Josy. Die Model-Mama kritisiert, die 19-Jährige habe auf den Fotos unsicher gewirkt. Der Fotograf Brian Bowen Smith stimmt ihr zu: "Sie kennt ihren Körper noch nicht." Somit muss Josy nun in den Flieger zurück nach Deutschland steigen.

Die Münchnerin nimmt die Entscheidung gefasst auf. "Es ist schon sad, aber ich bin so stolz auf mich, dass ich nicht richtig traurig sein kann", meint sie. Josy nahm nicht allein an der diesjährigen Staffel teil – auch ihr älterer Bruder Jonathan war dabei, musste jedoch bereits seine Koffer packen. Für die übrigen Kandidaten gibt es Grund zur Freude: Sie haben den Sprung in Heidis Top Ten geschafft. Der Sieg im großen Finale am 19. Juni rückt so langsam also in greifbare Nähe. Mit dabei sind noch Aaliyah, Zoe, Canel, Daniela und Magdalena, bei den Männern kämpfen Kevin, Jannik, Eliob, Moritz und Pierre weiter.

Josy ist nicht das einzige Model, für das die Reise in dieser Woche geendet ist: Auch Kandidat Ray musste bereits seine Koffer packen. Der 30-Jährige wurde gemeinsam mit Kevin in der vergangenen Woche zum Wackelkandidaten auserkoren und musste sich in der heutigen Folge einem Shootout stellen. Als motorradfahrender Nackedei wirkte Kevin souveräner und konnte sich somit das rettende Foto sichern.

ProSieben / Max Montgomery "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Josy beim Shooting

Michael de Boer / ProSieben Ray, GNTM-Teilnehmer

