Auf Motorrädern: So heiß lief das Nacktshooting bei GNTM ab

Die Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel neigt sich allmählich dem Ende zu. In der heutigen Folge wird daher erneut aussortiert, doch zunächst geht es für die Kandidaten unter anderem zu einem Nacktshooting, bei dem es heiß hergeht! In der kalifornischen Wüste müssen die Nachwuchsmodels auf Motorrädern posieren. Der Clou dabei? Sie tragen kein Stück Stoff am Körper – stattdessen werden sie in Kunstwerke verwandelt und bekommen Fake-Tattoos aufgesprüht.

"Wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann genau so!", schwärmt die 19-jährige Zoe über die Abbildungen auf ihrer Haut. Weniger begeistert von der Idee, ein echtes Tattoo zu haben, ist hingegen der Wiener Pierre, der behauptet: "Das ist kein Look, an den ich mich gewöhnen könnte. Aber so für jetzt war das schon ein geiler Look." Fotografiert werden die Kandidaten von Brian Bowen Smith, der sie in Szene setzt. Mit von der Partie ist natürlich auch Heidi Klum (51), die sich Unterstützung von Designer Kilian Kerner holt. Er verkündet: "Ich schaue mir heute eure Shootings an, weil ich eine Social-Media-Kampagne an einen von euch vergeben werde."

Aber auch ein Shootout gibt es wieder – und zwar zwischen dem 24-jährigen Kevin und dem 30-jährigen Ray. Sie konnten bei der Dragqueen-Challenge in der vergangenen Woche nicht überzeugen und müssen sich daher erneut beweisen. Obwohl Kevin bei vielen Teilnehmern aneckt und sich nicht super mit ihnen versteht, kann er in dem Duell überzeugen. Letztendlich reicht es leider nicht für Ray. Er gehört somit nicht zu den Top 10 und muss die Koffer packen.

ProSieben / Max Montgomery Kevin, GNTM-Kandidat

Michael de Boer / ProSieben Ray, GNTM-Teilnehmer

