Elton lädt ein: Diese Stars treten diesmal zum Wettkampf an

Moderator Elton (54) lädt erneut zu seiner beliebten Samstagabend-Spielshow "Eltons 12" ein. Am 14. Juni 2025 erwartet die Zuschauer um 20:15 Uhr auf RTL eine spannende neue Folge. Diesmal treten 12 bekannte Musiker gegeneinander an, darunter Stefan Mross (49), Ross Antony (50) und Joey Kelly (52). Die prominenten Teilnehmer, die auch Gregor Meyle (46), Max Giesinger (36) und Luca Hänni (30) umfassen, stellen sich herausfordernden Spielen, bei denen Wissen, Geschick und Ausdauer gefragt sind. Am Ende hat ein Kandidat die Chance, 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Auch Oli P. (46), Lucas Cordalis (57) und das The BossHoss-Duo Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) nehmen an den spannenden Wettbewerben teil. Abgerundet wird der illustre Kreis durch Künstler wie Tim Bendzko (40) und DJ Frans Zimmer, besser bekannt als Alle Farben.

Die Show, ein Format, das von Stefan Raab (58) entwickelt wurde, begeistert mit immer neuen Themen und Teilnehmergruppen. In jeder Folge haben die Kandidaten etwas Gemeinsames. So standen in früheren Episoden Reality-TV-Gewinner oder ehemalige "Let’s Dance"-Talente im Fokus. Die abwechslungsreichen Herausforderungen und die humorvollen Kommentare von Frank Buschmann (60) machen "Eltons 12" zu einem Publikumsmagneten. Neben der TV-Ausstrahlung können Fans verpasste Folgen bequem online auf RTL+ nachholen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca Hänni im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Sascha Vollmer und Alec Völkel von The Bosshoss

Anzeige Anzeige

Anzeige