SZA verteidigt Megan Thee Stallion gegen Tory-Lanez-Fans

In den vergangenen Tagen forderten Fans und bekannte Gesichter, dass Tory Lanez (32) aus dem Gefängnis entlassen wird: Der Musiker soll ihrer Meinung nach nicht auf Megan Thee Stallion (30) geschossen haben und somit unverdient eine zehnjährige Haftstrafe absitzen. Nun stellt sich aber SZA (35) auf die Seite der Rapperin – und richtet auf Instagram klare Worte an die Unterstützer des "Say It"-Interpreten. "Die Unverschämtheit! Ich bin ernsthaft fassungslos, wie viele Menschen es völlig in Ordnung finden, eine Frau fertigzumachen, die nachweislich Opfer von Gewalt wurde – und das auch noch öffentlich, für alle sichtbar? Ihr seid also stolz darauf, so richtig dumm rüberzukommen?", schimpft die Sängerin.

Die Auseinandersetzung hat jedoch längst die Musikszene gespalten. Während SZA ihre Freundin verteidigt, gibt es zahlreiche prominente Stimmen, die Tory beistehen. Künstler wie Chris Brown (36), Ty Dolla Sign, Kodak Black (27), The Game (45), Trippie Redd (25), A Boogie Wit Da Hoodie und Kanye West (47) bekundeten öffentlich, an die Unschuld des 32-Jährigen zu glauben. Drake (38) teilte kürzlich sogar den Link einer Petition, die an den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, gerichtet war und dazu aufforderte, "eine "tiefe Ungerechtigkeit" zu korrigieren und den Sänger zu begnadigen. "Tory Lanez, komm bald nach Hause", schrieb der Rapper dazu.

Der Vorfall zwischen dem Kanadier und der "Cry Baby"-Interpretin ereignete sich im Juli 2020. Rund drei Jahre später wurde Tory zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie TMZ berichtete, sorgte jedoch eine neue Aussage vor Kurzem dafür, dass die Diskussion um seine Schuld wieder entfacht wurde. Ein Bodyguard namens Bradley James soll gehört haben, wie Megans ehemalige beste Freundin Kelsey Harris zugab, dreimal auf die 30-Jährige geschossen zu haben, bevor der Rapper eingriff und die Waffe unabsichtlich zwei weitere Male auslöste. Für seine Fans steht demnach fest: Ihr Idol ist unschuldig. Bisher gibt es jedoch keine neuen juristischen Anträge, die auf eine Wiederaufnahme seines Falls hindeuten.

Getty Images Mugshot von Tory Lanez, 2023

Getty Images Megan Thee Stallion im September 2024

