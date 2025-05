Im Netz: Ellen DeGeneres trauert um ihren geliebten Hund

Ellen DeGeneres (67) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) trauern um ihren geliebten Hund Augie, der bereits am 16. Mai verstorben ist. Ellen postete auf Instagram eine Serie von Bildern des Beagle-Chihuahua-Mixes, die sein Leben bei dem Paar dokumentieren. Dazu teilte sie rührende Worte: "Wir mussten uns gestern von Augie verabschieden. Wir haben ihn vor 12 Jahren gerettet und er gab uns so viel Liebe. Er wird vermisst werden. Es wird nie einen anderen wie ihn geben." Augie war einer von drei Hunden, die Ellen und Portia gemeinsam adoptiert hatten.

Fans und Freunde reagierten zahlreich auf die Nachricht von Augies Tod und übermittelten der trauernden Entertainerin ihre Anteilnahme. Auch Schauspielerin Courteney Cox (60) und Produzent Andy Lassner waren unter denen, die ihre Trauer zum Ausdruck brachten. Mit einem anschließend veröffentlichten Video, das einen Monat vor Augies Tod aufgenommen wurde, bedankte sich Ellen für das Mitgefühl der Community. "Wir hatten geplant, dieses Video heute zu posten", so Ellen in der Bildunterschrift und fügt hinzu: "vielen Dank für all die lieben Nachrichten über Augie. Wir lieben dich, Augie."

Für Ellen und Portia, die seit 2008 verheiratet sind, war Augie mehr als nur ein Haustier. Beide sind für ihre Tierliebe bekannt und teilen ihr Zuhause nicht nur mit weiteren Hunden, sondern auch mit zwei Katzen. Die Tiere spielen eine zentrale Rolle in ihrem Leben, besonders seitdem sie sich aus dem Rampenlicht nach England zurückgezogen haben. Portia, die weniger aktiv in den sozialen Medien ist, äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dem Verlust.

Instagram / ellendegeneres Portia de Rossi mit ihrem Hund Augie

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020