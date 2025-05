Sophie Nyweide soll kurz vor ihrem Tod Suizid versucht haben

Sophie Nyweide wurde in jungen Jahren als gefeierter Kinderstar bekannt. Vor wenigen Wochen starb die Schauspielerin mit nur 24 Jahren unter bislang ungeklärten Umständen. In Dokumenten, die US Weekly nun vorliegen, geht allerdings hervor, dass Sophie nur vier Wochen vor ihrem Ableben angeblich versucht hatte, Suizid zu begehen. Demnach reagierte die Polizei kurz vor ihrem Tod auf einen Notruf wegen eines Suizidversuchs sowie zur Überprüfung des Wohlergehens der TV-Bekanntheit. Weitere Details dazu sind nicht bekannt.

In den vergangenen zwei Jahren war Sophie insgesamt 19 Mal mit der Polizei in Kontakt gekommen. Meistens ging es um Drogenvergehen mit Substanzen wie Heroin, Crack oder Fentanyl, wie aus den Unterlagen hervorgeht, die dem Magazin vorliegen. So reagierten Beamte im August 2023 beispielsweise auf einen Notruf, der den Ex-Kinderstar betraf. Damals wurde sie nach einer Heroin-Überdosis auf dem Parkplatz eines Beratungszentrums bewusstlos in ihrem Wagen aufgefunden. Im vergangenen Jahr war Sophie sogar beinahe jeden Monat festgenommen worden – wegen Drogenbesitzes und Diebstahls.

Sophie wurde am 14. April an einem Flussufer in Vermont von der Polizei entdeckt – fünf Tage später erklärte man sie offiziell für tot. Derzeit ist noch nicht klar, woran genau die 24-Jährige starb. Ein Verbrechen wollten die Ermittler nicht ausschließen. Laut den Dokumenten, die TMZ vorlagen, soll Sophie zum Zeitpunkt ihres Todes jedoch wohl schwanger gewesen sein. Auch dazu gibt es bislang keine weiteren Details. Vor ihrem Tod soll sie allerdings mit einem Mann und einer Gruppe zusammengelebt haben.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Schauspielerin Sophie Nyweide, September 2007

Getty Images Sophie Nyweide im Juli 2007