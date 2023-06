Rapper Big Pokey im Alter von 45 Jahren plötzlich verstorben

Ein trauriger Tag für die Musikwelt. Milton Powell, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Big Pokey, startet schon vor einigen Jahren als Rapper durch. Anfang der 1990er-Jahre hatte er zunächst auf Mixtapes gerappt und 1999 sein erstes Album namens "Hardest Pit In The Litter" veröffentlicht, auf das vier weitere Platten folgten. Nun werden erschreckende Neuigkeiten bekannt: Big Pokey ist nach einem medizinischen Notfall bei einem Auftritt verstorben.

Das berichtet nun KDFM. Der Rapstar habe am Samstagabend in der 09 Bar in der texanischen Stadt Beaumont ein Konzert gehabt. Dort habe Big Pokey während seiner Performance Probleme mit dem Atmen gehabt, sei ohnmächtig geworden und zu Boden gefallen. Daraufhin sei er in das St.-Elizabeth-Krankenhaus gebracht worden, wo er verstarb. Die genaue Todesursache ist allerdings noch nicht bekannt – eine Autopsie steht noch aus.

Unter seinem letzten Instagram-Post im Netz trauerten zahlreiche Fans und Kollegen um den 45-Jährigen. "Wir werden dich vermissen. Viel Liebe, Beileid und Gebete für deine Familie und engen Freunde. Die ganze Stadt ist betroffen", schreibt ein User. Ein weiterer meint traurig: "Ruhe in Frieden, Big Pokey. [...] Du hast etwas bewirkt. Für immer eine Legende. Danke schön."

