Großes Comeback? Kevin Spacey wird in Cannes ausgezeichnet

Kevin Spacey (65) hat im Rahmen eines privaten Events am Rande der Filmfestspiele in Cannes eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Bei der Veranstaltung des Better World Fund wurde der in Ungnade gefallene Schauspieler für seine "jahrzehntelange künstlerische Brillanz" geehrt. "Es ist sehr schön, zurück zu sein. Ich bin froh, dass ich wieder arbeite. Das kann ich Ihnen sagen", schwärmte er bei dem Event, wie The Sun berichtet. Zudem nutzte Kevin seine Dankesrede, um sich gegen Cancel Culture und das öffentliche Ächten von Personen auszusprechen. Die Ehrung zog viel Aufmerksamkeit auf sich – besonders deshalb, weil der "American Beauty"-Darsteller infolge zahlreicher Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens lange als Persona non grata in Hollywood galt.

Kevin nahm die Gelegenheit wahr, um auf frühere Epochen der Filmgeschichte wie die "Hollywood Blacklist" hinzuweisen. Er verglich damalige Zeiten mit seinem eigenen Fall und erklärte, wie wichtig es sei, aus der Vergangenheit zu lernen. Trotz eines Freispruchs in allen gegen ihn erhobenen Gerichtsverfahren bleibt der 65-Jährige im Mainstream der Filmbranche weiterhin außen vor. Die Entscheidung, Kevin diese Bühne zu bieten, wurde unter anderem von Sharon Stone (67) unterstützt, die sich bereits in der Vergangenheit positiv über den zweifachen Oscar-Preisträger geäußert hatte. Die Filmfestspiele selbst betonten, nichts mit der Auszeichnung zu tun zu haben.

Schon seit geraumer Zeit arbeitet Kevin an seinem beruflichen Comeback. 2017 kamen die ersten Vorwürfe gegen den ehemaligen Hollywoodstar an die Öffentlichkeit – es ging um sexuelle Übergriffe und Belästigung. Noch im selben Jahr wurde seine Hitserie House of Cards eingestellt. Nach und nach kamen immer mehr Anklagen hinzu. So stand er 2019, 2022 und 2023 wegen unterschiedlichen Vorwürfen vor Gericht, wurde jedoch jedes Mal freigesprochen. Seit seinem letzten Freispruch erhielt er allerdings schon die nächste Strafanzeige.

Getty Images Kevin Spacey und Jaron Lowenstein bei der Better World Fund Gala 2025 in Cannes

Getty Images Kevin Spacey erscheint vor Gericht in London im Juni 2022

