Justin Bieber kriegt Knöllchen und verliert fast seine Hose

Justin Bieber (31) wurde am vergangenen Mittwoch dabei beobachtet, wie er nach einem Besuch der First Credit Bank zu seinem geparkten SUV zurückkehrte und dabei in den Schritt seiner weiten, tief sitzenden Hose griff. Zu seinem Ärger musste er feststellen, dass ein Strafzettel an seiner Windschutzscheibe klebte, da er sein Fahrzeug in einer Ladezone abgestellt hatte. Berichten von TMZ zufolge hatte Justin Schwierigkeiten, einen geeigneten Parkplatz für seinen großen Mercedes G-Wagon zu finden, da die Höhe des Autos die Grenze der umliegenden Parkhäuser überschritt.

Die Szene, die teilweise auf Video festgehalten wurde, fügt sich in eine schwierige Phase für den Popstar ein. Trotz seines internationalen Erfolgs gerät Justin immer wieder in die Schlagzeilen – zuletzt wegen seiner Ehe mit dem Model Hailey Bieber (28). Die beiden sollen sich aktuell inmitten von Gerüchten über Beziehungsprobleme befinden, auch wenn Hailey in einem Interview mit Vogue Widerstand gegen diese Behauptungen andeutete. Besonders pikant: Justin selbst machte kürzlich Schlagzeilen, als er zugab, dass er seiner Frau einst prophezeit hatte, niemals auf dem Cover der Vogue zu landen, was sie nun jedoch im Alleingang schaffte. Er entschuldigte sich öffentlich für seine damalige Äußerung, doch die Reaktionen blieben geteilt.

Die Liebesgeschichte von Justin und Hailey begann 2009 während eines Treffens hinter den Kulissen einer TV-Show. Nach einer On-Off-Beziehung heirateten sie 2018 und wurden im vergangenen Jahr Eltern eines Sohnes. Insidern zufolge ist ihre Ehe von Höhen und Tiefen geprägt, doch Hailey steht ihrem Mann trotz häufiger Konflikte bei. Justin kämpft indessen nicht nur mit den Spannungen in seiner Beziehung, sondern auch mit gesundheitlichen und karrieretechnischen Herausforderungen. Nach einer Ramsay-Hunt-Syndrom-Diagnose im Jahr 2022 zog sich der Kanadier zunehmend aus dem Rampenlicht zurück und fokussierte sich mehr auf seine Genesung als auf seine Arbeit.

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

