Met Gala-Auftritt: Angela Bassett beeindruckt ihre Kinder

Angela Bassett (66) sorgte bei ihren Kindern für Begeisterung, als sie am 5. Mai 2025 zum ersten Mal an der prestigeträchtigen Met Gala teilnahm. Die 66-jährige Schauspielerin und Emmy-Preisträgerin zählte zu den zahlreichen Stars, die bei dem glamourösen Event in New York City erschienen. Ihre 19-jährigen Zwillinge, die Bassett 2006 gemeinsam mit ihrem Mann Courtney B. Vance (65) durch eine Leihmutterschaft bekommen hatte, waren sichtlich stolz auf den roten Teppich-Auftritt ihrer Mutter. "Sie waren so begeistert, dass ich diese Gelegenheit hatte – und ich war es auch", erzählte Angela dem People Magazine.

Angela hatte sich bereits Wochen im Voraus auf ihr Debüt bei der Met Gala gefreut. Während des Abends genoss sie das Wiedersehen mit Freunden und Kollegen, ein exklusives Menü des renommierten Kochs Kwame Onwuachi sowie musikalische Highlights von Stevie Wonder (75) und Usher (46). Besonders stolz war sie jedoch auf ihr Outfit, das in Zusammenarbeit mit Burberry-Designer Daniel Lee entstanden war. Das maßgeschneiderte Ensemble – bestehend aus einer blauen Jacquard-Samt-Weste, Hose und Cape-Ärmeln – wurde durch Messika-Schmuck und einen Hut von Jon Narcisso Millinery ergänzt. Inspiration dafür war die La-Sape-Subkultur aus dem Kongo, die für ihren extravaganten Stil bekannt ist.

Auf ihrem Instagram-Account ließ die Schauspielerin ihre Fans an der Freude teilhaben und bedankte sich bei ihrem Styling-Team sowie bei Anna Wintour (75). Neben ihrem Mode-Moment feiert Angela auch beruflich Erfolge: Bald kehrt sie als Erika Sloane im achten Teil der Mission: Impossible-Reihe auf die Leinwand zurück. Der Film, der am 23. Mai 2025 in die Kinos kommt, soll laut Regisseur Christopher McQuarrie den Abschluss eines 30-jährigen Handlungsbogens bilden. Für Angela und ihre Familie scheint 2025 ein Jahr voller Höhepunkte zu werden.

Getty Images Angela Bassett bei den Oscars im März 2023

Getty Images Courtney B. Vance und Angela Bassett, Schauspieler

