Nach Liebes-Reunion: Filmstar Tom Hollander wird Vater!

Tom Hollander könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Der Schauspieler wurde bekannt durch seine Auftritte in Hollywood-Streifen wie "Bohemian Rhapsody" und Fluch der Karibik. Seither war er in vielen weiteren Produktionen zu sehen und kann bereits so einige Erfolge verzeichnen. Sein Privatleben hingegen ist von Höhen und Tiefen geprägt. Jedoch fanden er und seine einstige Verlobte erst im Jahr 2020 wieder zueinander. Nun überrascht das Paar mit zuckersüßen News: Sie bekommen erstmals Nachwuchs.

Wie die Daily Mail berichtet, ist der Star aus "The Night Manager" "überglücklich", dass seine Partnerin Fran Hickman ihr erstes Kind erwartet. Die Schwangerschaft neige sich bereits dem Ende entgegen. So soll das Paar bereits in den nächsten Wochen seinen Nachwuchs auf der Welt begrüßen können. Erst vergangene Woche wurde die beiden beim Mittagessen in unmittelbarer Nähe des Hauses von Tom in London gesichtet. Bilder zeigten Fran in einem locker lässigen Look. Dabei jedoch deutlich zu erkennen: Ihr kugelrunder Babybauch.

Dabei schien es lange Zeit so, als würde es kein Happy End für das Paar geben. Im Jahr 2010 hatte sie ihre Verlobung gelöst. Dennoch gaben Fran und Tom ihrer Liebe vor rund drei Jahren eine erneute Chance – sie ließen diese während des Corona-Lockdowns wieder aufleben. Seither scheinen sie im absoluten Liebesglück zu schwelgen, wie ihre aktuelle Schwangerschaft nun vermuten lässt.

Tom Hollander im Juni 2019

Tom Hollander, Schauspieler

Tom Hollander, Filmstar

