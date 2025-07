Deshalb geht es Nastasia Martinez nach Trennung von Tobi gut

Nastasia Martinez teilte ihren Followern kürzlich eine traurige Nachricht mit: Sie und ihr Partner Tobi sind kein Paar mehr. Laut der Reality-TV-Bekanntheit habe der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat seine Gefühle verloren, weshalb sie sich vor rund einer Woche trennten. Im Interview mit Promiflash gibt sie nun einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt – und offenbart, aktuell weitestgehend mit dem Liebes-Aus klarzukommen. "Noch geht es mir gut, da wir noch zusammen wohnen", erklärt die einstige Temptation Island-Verführerin. Im September könne sich dies aber ändern: Zu diesem Zeitpunkt ziehe sie in ihre neue Wohnung.

Die Trennung der beiden wurde erst vor wenigen Stunden bekannt – und das, obwohl sie noch vor wenigen Wochen gemeinsam bei "Ex on the Beach" zu sehen waren. Nastasia veröffentlichte ein Video auf ihrem TikTok-Account, das sie in einer leeren Wohnung zeigte. "Du fängst mit 25 noch mal von null an, obwohl du vor ein paar Monaten gedacht hast, du hast es geschafft", schrieb sie dazu – woraufhin einige Nachfragen der Fans eintrudelten. "Getrennt? Was? Warum?", lautete der Kommentar eines verwunderten Nutzers. "Er hat keine Gefühle mehr", erläuterte die TV-Persönlichkeit.

Nastasia machte vor rund einem Jahr öffentlich, in festen Händen zu sein. Zuvor flimmerte sie als Verführerin der vergangenen Staffel "Temptation Island" über die Bildschirme der Zuschauer – in der herauskam, dass sie die Ex-Affäre von Kandidat Mou war. Ihr einstiges Verhältnis mit dem Reality-TV-Star führte auch dazu, dass sie gemeinsam mit Tobi für "Ex on the Beach" nach Mexiko flog. Doch bereits während der Ausstrahlung fiel einigen Fans auf, dass es in der Beziehung der beiden kriselte. Den Beziehungstest meisterten sie mit Bravour – in der realen Welt holten sie ihre Probleme aber wohl wieder ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / nastiaxx_, Instagram / tobiidan Collage: Nastasia Martinez und ihr ehemaliger Partner Tobi

Anzeige Anzeige

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nastiaxx_ "Temptation Istand"-Verführerin Nastasia Martinez und ihr Freund