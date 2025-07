Die diesjährigen Emmy Awards: Das sind die Nominierungen

Die Nominierungen für die 77. Primetime Emmy Awards – nicht zu verwechseln mit den Daytime Emmy Awards – stehen fest, und die Spannung in der Serienwelt steigt: Am Mittwoch wurden die Anwärter auf die begehrten Trophäen bekannt gegeben. Dabei dominieren vor allem Apple TV+, unter anderem mit "The Diplomat", und HBO Max, unter anderem mit "The Last of Us", die Liste. Mit weiteren Produktionen wie der zweiten Staffel von "Severance", in der Adam Scott (52) mit seiner Performance in einer Drama-Serie überzeugt, und der Krankenhausserie "The Pitt" haben sie die Nase vorn. Auch die britische Miniserie "Adolescence" von Netflix gilt als großer Favorit. Die Verleihung findet im September in Los Angeles statt und wird wie jedes Jahr ein Highlight für Serienfans weltweit.

Besonders spannend ist der Wettbewerb in der Kategorie Drama, in der "The White Lotus" erneut mitmischt, obwohl die dritte Staffel erst vor wenigen Monaten endete. Überraschend konnte sich auch die Hulu-Produktion "Paradise" einen Platz unter den Nominierten sichern, trotz einer bisher eher geringen Resonanz in Deutschland. Im Comedy-Segment überzeugt unter anderem die Apple-TV+-Serie "The Studio", die mit Top-Leistungen von Seth Rogen (43) und Catherine O'Hara (71) glänzt. Netflix setzt indes mit "Adolescence" weiter auf internationale Erfolge und könnte in der Sparte Miniserie triumphieren. Als eine von fünf Nominierten geht auch Hollywoodstar Kristen Bell (44) als "Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedyserie" an der Seite des ebenfalls nominierten Adam Brody (45) für "Nobody Wants This" ins Rennen.

Die Emmy Awards stehen in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Zum ersten Mal wurden die Nominierungen für die Kategorien "Herausragender Reality-Wettbewerb" und "Herausragende Talk-Serien" live in der Sendung CBS Mornings verkündet, während Schauspieler Harvey Guillén und Disneystar Brenda Song (37) den Rest im Livestream präsentierten. Apple TV+ könnte 2025 zum großen Gewinner avancieren, da der Streamingdienst mit zahlreichen Hits vertreten ist. Außerdem sorgt eine Regeländerung für Aufsehen: Sie soll es ermöglichen, dass Stars wie die von The Crown flexibler bei zukünftigen Wettbewerben nominiert werden können, was auf gemischtes Echo gestoßen ist. Jetzt heißt es abwarten, wer im September die goldene Statue nach Hause nimmt...

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, September 2024

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Catherine O'Hara und Seth Rogen überzeugen in der Apple-TV+-Serie "The Studio".

Getty Images Brenda Song bei der Sag-Aftra-Sondervorführung von „The Last Showgirl“ in Kalifornien 2024

