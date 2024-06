Selten: Tom Hollander posiert mit seiner Verlobten Fran

Ein sehr seltener Anblick! Tom Hollander (56) und seine Verlobte Fran Hickmann schätzen ihre Privatsphäre sehr. Umso schöner ist es, dass sie sich nun mal wieder zusammen auf dem roten Teppich zeigen. Bei der Modenschau des Labels Ashi während der Pariser Fashion Week strahlen der "The Night Manager"-Star und seine Liebste im coolen Pärchenlook, wie Fotos, die DailyMail vorliegen, zeigen. Der Schauspieler trug einen grauen Mantel locker über den Schultern, darunter ein Hemd, eine Hose und Schuhe in ähnlichen Farben. Fran hatte ein ähnlich monochromes Outfit an. Zu ihrem grauen übergroßen Blazer kombinierte sie jedoch einen eleganten Midirock und High Heels.

Der 56-Jährigen und die Innendesignerin dürften den freien Abend auf der Fashion Week richtig genossen haben – denn die zwei sind vor wenigen Monaten erstmals Eltern geworden und haben deshalb vermutlich alle Hände voll zu tun. Im August 2023 war bekannt geworden, dass das Paar Nachwuchs erwartet. Tom sei laut einem Insider von DailyMail "überglücklich" über die Babynews gewesen. Wann genau ihr Kind auf die Welt gekommen ist, welches Geschlecht und welchen Namen es hat, haben er und Fran bisher für sich behalten.

Tom ist aus der Filmbranche gar nicht mehr wegzudenken. Seit vielen Jahren ist er erfolgreicher Schauspieler. So spielte er unter anderem in mehreren "Fluch der Karibik"-Teilen die Rolle des Lord Cutler Beckett, war in "Stolz und Vorurteil" zu sehen und begeisterte außerdem in "Bohemian Rhapsody". Sein privates Glück fand er in Fran. 2010 hatten sich die zwei jedoch zeitweise getrennt, fanden zehn Jahre später aber wieder zueinander und sind seither überglücklich.

Justin Ng / Avalon Tom Hollander, Schauspieler

ActionPress Tom Hollander im Juni 2019

