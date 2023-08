Nach Genickbruch: Beendet Big E seine Wrestling-Karriere?

Steht Big Es (37) Karriere vor dem Aus? Der Wrestler war bei einem Kampf im Februar 2022 auf seinen Kopf und Nacken geknallt und hatte sich so das Genick gebrochen – live im TV. Doch noch am selben Abend gab er seinen Fans Entwarnung und betonte, dass es ihm gut gehe und er sowohl seine Arme als auch seine Beine spüren könne. Von einem Comeback in den Ring fehlte bislang aber jede Spur. Wird sich das bald vielleicht ändern und Big E kehrt zurück?

Im Rahmen einer Pressekonferenz zum WWE Summerslam fragte Nick Hausman von Haus of Wrestling den Sportler, wie die Chancen auf ein Wrestling-Comeback stehen. Daraufhin erzählte Big E, dass er ein Jahr nach dem Unfall durchgecheckt worden sei und alles gut aussehe. "Jedoch haben mir Wirbelsäulen-Spezialisten gesagt: 'Ich würde nicht noch mal wrestlen, wenn ich du wäre.' Es geht jetzt darum, dass ich eine kluge Entscheidung für mein Leben treffen möchte – für ein hoffentlich noch langes und gesundes Leben", gab der 37-Jährige zu verstehen.

Das Ende von Big Es Zeit im Ring würde jedoch nicht gleich das Ende seiner gesamten Karriere bedeuten. Im "Cheap Heat Podcast" hatte er vor wenigen Wochen betont, dass er sich durchaus vorstellen könne, als Trainer oder Scout für die WWE zu arbeiten. Auch ein Job als Kommentator käme für ihn infrage.

Instagram / wwebige Big E, Wrestler

Instagram / wwebige Big E, Sportler

ActionPress Big E bei den "Kids' Choice Awards" 2023

