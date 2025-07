Nick Knowles' Ehefrau kontert Hass wegen Altersunterschied

Nick Knowles und seine frisch angetraute Frau Katie Dadzie sind aktuell Zielscheibe von fiesen Kommentaren im Netz. Der Grund: ihr Altersunterschied von 28 Jahren. Der 62-jährige TV-Star und die 34-jährige Unternehmerin haben ihre Liebe im vergangenen Monat bei einer prunkvollen Hochzeit auf Braxted Park in Essex besiegelt. Doch nachdem das Paar Schnappschüsse ihres großen Tages auf Instagram geteilt hatte, folgten zahlreiche negative Bemerkungen. Katie, Betreiberin einer Dessous-Marke, ließ diese jedoch nicht unbeantwortet und konterte spitzfindig auf kritische Kommentare über die Dauer ihrer Ehe und angeblich fehlende Gäste: "Das ist die Anzahl der F*cks, die ich gebe."

Das Paar lernte sich 2021 kennen, als seine Kinder aus vorherigen Beziehungen in einem Spielzentrum Freunde wurden – das private Glück folgte schnell. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2023 fand nun die traumhafte Hochzeit statt, bei der Nick in einem rosafarbenen Blazer bestach, während Katie für den Empfang in eine zweite, elegante weiße Robe schlüpfte. Doch die gemeinsamen Glücksmomente werden oft von unangenehmen Anfeindungen überschattet: Häufig stehen ihre finanziellen Verhältnisse im Fokus der Kritik. Zudem wird die Businessfrau häufig als "Goldgräberin" bezeichnet. Doch Katie bleibt gelassen. "Ich denke, am Anfang war es wahrscheinlich irritierender, besonders für meine Familie. Aber jetzt gehen diese Kommentare irgendwie an mir vorbei, weil wir beide wissen, dass es nicht wahr ist", erklärte sie selbstbewusst in einem Interview mit Mail Online.

Während die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihr Liebesleben in letzter Zeit enorm ist, war es nicht das erste Mal, dass Nick in Bezug auf seine Beziehungen polarisierte. Bereits zuvor erregte er das Interesse der Presse durch seine Vorlieben in der Partnerwahl. Der Moderator, der unter anderem durch BBC-Formate bekannt ist, geriet immer wieder in die Schlagzeilen für seine Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen. Im "Jungle VIP"-Podcast behauptete Reality-TV-Star Aisleyne Horgan-Wallace (46) zum Beispiel damals nach einem Flirt mit Nick: "Er ist ein entzückender Gentleman und ich mag ältere Männer. Aber es ist anders geworden, als er begriffen hat, dass ich nicht unter dreißig bin – und dann wurde ich abserviert."

