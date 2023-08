Motiv: Tötete Daniel Sancho Bronchalo wegen intimer Fotos?

Dieser Todesfall sorgt international für Schlagzeilen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Daniel Sancho Bronchalo des Mordes verdächtigt wird. Der Sohn des spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho (48) soll in Thailand einen Mann getötet haben – er gestand die Tat auch schon. Nun wird jedoch spekuliert, wie es zu der Tragödie kam: Medienberichten zufolge sollen intime Fotos eine Rolle gespielt haben...

Wie die thailändische Zeitung Bangkok Post berichtet, soll Daniel in seinem Geständnis bereits ein Motiv angegeben haben. Demnach habe er sich von dem Opfer, seinem zwischenzeitlichen Lebenspartner Edwin Arrieta Arteaga, trennen wollen – doch dieser habe gedroht, intime Bilder des Schauspielersohnes zu veröffentlichen. Damit habe der Ruf von Daniels Familie auf dem Spiel gestanden. Nach dieser Drohung habe der gelernte Koch entschieden, Edwin das Leben zu nehmen.

Daniel gab in seinem Geständnis auch an, von Edwin in einem "gläsernen Käfig" gehalten worden zu sein. "Er war besessen von mir", soll er der Polizei erklärt haben. Dem 29-Jährigen droht nun eine Verurteilung: Er wurde nach seinem Schuldeingeständnis bereits wegen vorsätzlichen Mordes und wegen des Verbergens und Entfernens von Leichenteilen angeklagt.

Getty Images Rodolfo Sancho, spanischer Schauspieler

Instagram / danisanchobanus Daniel Sancho Bronchalo

Getty Images Rodolfo Sancho, Schauspieler

