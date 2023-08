Geständnis! Sohn von Rodolfo Sancho soll Lover getötet haben

Schockierende Neuigkeiten von Rodolfo Sanchos (48) Sohn. Der spanische Schauspieler hatte sich 1990 seine ersten Rollen in verschiedenen TV-Serien sichern können. Später durfte er für zahlreiche weitere spanische Filme vor der Kamera stehen. Doch auch privat scheint es bei ihm gut zu laufen: Gemeinsam mit seiner Frau Xenia Tostado konnte er zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Doch nun machen furchtbare Neuigkeiten die Runde: Rodolfos Sohn Daniel soll seinen Lover umgebracht haben!

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sollen Müllsucher Plastiksäcke mit Leichenteilen an einem thailändischen Strand gefunden haben. Am nächsten Tag meldete Daniel seinen Partner Edwin Arrieta Arteaga als vermisst – am vergangenen Samstag gestand der YouTuber dann den Mord an dem Schönheitschirurgen.

Der Nachrichtenagentur Efe liegen zudem Einzelheiten des Geständnisses vor. "Ich bin schuldig. […] aber ich war eine Geisel Edwins", soll Daniel zugegeben haben. Der Kolumbianer habe ihn als Geisel gehalten. "Es war ein gläserner Käfig. Aber es war ein Käfig", habe der 28-Jährige erklärt. Der 44-Jährige habe von ihm verlangt, sein fester Partner zu werden, woran der Sohn des Schauspielers kein Interesse gehabt habe.

Getty Images Rodolfo Sancho bei einer Premiere, September 2016

Getty Images Rodolfo Sancho, Schauspieler

Getty Images Rodolfo Sancho, spanischer Schauspieler

