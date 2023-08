Anwalt: So geht es Daniel Sancho Bronchalo nach Mordanklage

Was geht in ihm vor? Daniel Sancho Bronchalo steht aktuell groß in den Schlagzeilen: Der Sohn des spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho (48) steht in Thailand unter Mordanklage – er soll seinen mutmaßlichen Liebhaber getötet haben. Der YouTuber gab die Tat sogar schon zu und wartet nun auf seinen Prozess. Jetzt spricht der Anwalt des Angeklagten: Wie geht es Daniel in dieser Zeit?

Die spanische Zeitung El Mundo sprach vor dem Gefängnis auf Koh Samui mit dem Juristen Khun Anan über dessen Klienten. Der Anwalt schilderte ehrlich: "Ich denke, er ist entspannt. Er weiß, was er getan hat, ich habe ihm den Prozess erklärt!" Khun erklärte weiter, Daniel bereite sich nun nicht nur auf den Prozess, sondern vor allem auf sein Leben im Knast vor.

Vergangene Woche waren Körperteile des Opfers auf einer Müllkippe gefunden worden. Einen Tag später ging Daniel selbst zur Polizei – und meldete seinen mutmaßlichen Lover als vermisst. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Behörde gestand der Spanier dann die Tat und sitzt nun im Gefängnis.

Rodolfo Sancho, Schauspieler

Rodolfo Sancho bei einer Premiere, September 2016

Daniel Sancho Bronchalo

