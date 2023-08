Sohn gesteht Mord: Rodolfo Sancho fliegt nach Thailand!

Rodolfo Sancho (48) steht seinem Sohn zur Seite. Gestern waren schreckliche Neuigkeiten um den Sprössling des spanischen Schauspielers bekannt geworden. In Thailand hatte man Daniel Sancho Bronchalo am Montag verhaftet – er soll seinen Lover Edwin Arrieta Arteaga umgebracht haben. Kurz nach seiner Verhaftung hatte der Koch dann reinen Tisch gemacht und die Tat gestanden. Deswegen wurde er wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Sein Vater ist nun ebenfalls in Thailand.

Wie nun ein Insider gegenüber Informalia berichtet, "hat Rodolfo direkt das erste Flugzeug genommen, um seinem Sohn zur Seite zu eilen." Zuvor soll der TV-Star offenbar versucht haben, mit den spanischen diplomatischen Vertretern in Bangkok Kontakt aufzunehmen – jedoch ohne Erfolg. Der 48-Jährige soll am Boden zerstört sein und große Angst um seinen Nachwuchs haben.

Rodolfos Sohn hatte die Tat gestern gestanden. Laut ihm hatte der kolumbianische Schönheitschirurg ihn als Geisel gehalten und ihn gezwungen, sein Partner zu sein. "Er hat mich als Geisel gehalten. Es war ein Glaskäfig, aber es war ein Käfig", hatte der 29-Jährige der Polizei erklärt, wie der Nachrichtensender Efe berichtete.

Getty Images Daniel Sancho Bronchalo (Zweiter von links) in Thailand

Getty Images Rodolfo Sancho im September 2016

Instagram / danisanchobanus Daniel Sancho Bronchalo

