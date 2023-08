Mit nur 52 Jahren: Ex-NFL-Star Sean Dawkins ist gestorben

Die Sportwelt muss einen schweren Verlust verkraften. Sean Dawkins (✝52) war ein amerikanischer Profi-Footballspieler. Neun Spielzeiten war der Sportler Wide Receiver in der National Football League. Sean spielte College-Football für die California Golden Bears und erhielt sogar die All-American-Auszeichnung, die die besten Nachwuchstalente erhalten. 2005 wurde er in die Cal Athletics Hall of Fame aufgenommen. Doch nun gibt es traurige Nachrichten von Sean.

Er ist Anfang dieser Woche gestorben – und das ist im Alter von gerade einmal 52 Jahren. Einzelheiten zu seinem Tod wurden noch nicht bekannt gegeben. Das berichtet unter anderem Tmz. Der Ex-Footballer erzielte in seiner Profikarriere 25 Touchdowns, wobei er 1999 mit den Seattle Seahawks mit sieben Touchdowns in einer Saison seinen Karrierehöchststand erreichte.

Der Besitzer der Indianapolis Colts, Jim Irsay, bei denen Sean die meiste Zeit unter Vertrag stand, würdigte den NFL-Star am Donnerstag mit den Worten: "Ruhe in Frieden, Sean Dawkins. Ich bin schockiert und traurig. Meine Gebete und mein Beileid an Seans Familie."

Anzeige

Getty Images Sean Dawkins, November 1998

Anzeige

Getty Images Sean Dawkins, ehemaliger Footballspieler

Anzeige

Getty Images Jim Irsay, Besitzer der Indianapolis Colts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de