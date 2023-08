Sohn wegen Mordes angeklagt: Fans stehen Rodolfo Sancho bei!

Sie senden ihm viel Kraft! Rodolfo Sancho (48) macht aktuell eine schwere Zeit durch. Am Montag waren erschütternde News um den Sohn des Schauspielers bekannt geworden. Daniel Sancho Bronchalo wurde in Gewahrsam genommen. Der Grund: Er hat vorsätzlich seinen Lover Edwin Arrieta Arteaga ermordet. Da sein Vater daraufhin direkt nach Thailand geeilt sein soll, hagelt es nun heftige Kritik. Doch Rodolfos Fans stehen ihm in dieser schweren Zeit bei!

Vor rund einer Woche postete der 48-Jährige einen neuen Schnappschuss von sich auf seinem Instagram-Kanal – und unter dem sammelten sich nun sehr gemischte Kommentare. Während einige User den spanischen Schauspieler für das Verhalten seines Sohnes hart verurteilen, ist zumindest auf Rodolfos Anhänger Verlass. "Kopf hoch Rodolfo! Ich bete für dich in diesen Zeiten der Traurigkeit. Gott segne dich" oder "Eltern sind nicht schuld an den Fehlern der Kinder. Lasst ihn in Ruhe, er hat genug damit zu tun, die Realität anzunehmen", lauten nur einige der aufmunternden Kommentare seiner Follower.

Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber Informalia: "Rodolfo hat direkt das erste Flugzeug genommen, um seinem Sohn zur Seite zu eilen." Zuvor soll die TV-Persönlichkeit offenbar versucht haben, mit den spanischen diplomatischen Vertretern in Bangkok Kontakt aufzunehmen – allerdings erfolglos. Der gebürtige Spanier sei am Boden zerstört und habe große Angst um Daniel.

Getty Images Daniel Sancho Bronchalo (Zweiter von links) in Thailand

Getty Images Rodolfo Sancho im September 2016

Instagram / danisanchobanus Daniel Sancho Bronchalo

