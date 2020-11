Die einstige US-amerikanische Bachelor-Kandidatin Jade Roper Tolbert und ihr Ehemann Tanner schweben im absoluten Elternhimmel! Im vergangenen Mai wandte sich das Paar mit einer äußerst freudigen Nachricht an seine Follower: Baby Nummer drei ist unterwegs! Wenig später verrieten die zwei, dass sich ihre Kids Emmy und Brooks Easton auf einen kleinen Bruder freuen. Schließlich hatte die werdende Mutter vor Kurzem noch das Gefühl, ihr Spross werde Ende November auf die Welt kommen, aber falsch gedacht: Schon heute am frühen Morgen war es so weit!

Jades Partner dokumentierte in der Nacht alles ganz genau: "Die Fruchtblase ist gerade geplatzt! Die Hebamme ist unterwegs, Jade geht's gut!", schrieb er zu einem Clip in seiner Instagram-Story. In dem Video ist zu sehen, dass sie im Schlafzimmer einen kleinen Pool aufgebaut und alles für ihre Hausgeburt vorbereitet haben. Schließlich sollte ihr Kind nicht wieder plötzlich im begehbaren Kleiderschrank zur Welt kommen! Und dann ging alles ganz schnell, denn kaum hat der werdende dreifache Papa in einem weiteren Post noch "Bis gleich, kleiner Mann" in Richtung Babybauch sagen können, da postete der ehemalige The Bachelorette-Teilnehmer auch schon das Update: "5.33 Uhr am Morgen. Mama und Baby sind wohlauf!"

Eine Rückmeldung von Jade gab es bislang noch nicht, höchstwahrscheinlich erholt sich die 33-Jährige noch von den Strapazen der Entbindung. Vermutlich wird es die letzte in ihrem Leben gewesen sein, zumindest soll die Familienplanung der einstigen Kuppelshow-Kandidaten nun abgeschlossen sein, wie Jade im Juni preisgab: "Ich will jeden Moment genießen und alles dokumentieren, dann bei dem Baby wird alles zum letzten Mal zum ersten Mal passieren!"

Anzeige

Instagram / jadelizroper Tanner und Jade Roper Tolbert

Anzeige

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert im September 2020

Anzeige

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihren Kindern im Oktober 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass Tanner und Jade bald den Namen ihres Sohnes verraten werden? Nein, damit lassen sie sich sicher noch etwas Zeit! Ganz sicher! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de