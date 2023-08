Mit nur 36: "Game of Thrones"-Darsteller Darren Kent ist tot

Traurige Neuigkeiten erschüttern die Film- und Serienwelt. Darren Kent hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Schauspieler gemacht. In Filmen wie "Snow White and the Huntsman" oder der Serie "Eastenders" war der Brite zu sehen gewesen – seinen größten Erfolg hatte er aber wohl mit seiner Rolle in Game of Thrones. Umso erschreckender sind die aktuellen News: Darren ist mit nur 36 Jahren verstorben.

Zahlreiche internationale Medien, darunter The Sun, berichten am Dienstag über den Tod des Schauspielers. Demnach sei er bereits vergangene Woche nach langem Kampf gegen eine Krankheit verstorben – er wurde nur 36 Jahre alt. Darren hatte zu Lebzeiten zahlreiche Leiden bekämpft, darunter Osteoporose, Arthritis und eine extrem seltene Hautkrankheit. Die genaue Ursache seines Ablebens ist bisher unbekannt.

Fans, Wegbegleiter und Freunde trauern nun um den Verstorbenen. Penni Bubb, Gründerin der Mushroom Theatre Company, gedenkt gegenüber The Echo Darrens: "Wir werden unseren geliebten Gönner sehr vermissen und sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden in dieser schrecklich traurigen Zeit."

