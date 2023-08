Das sind die diesjährigen "Are You The One?"-VIP-Kandidaten

Jetzt steht es fest: Are You The One – Reality Stars in Love beginnt am 17. August und die neuen Kandidaten haben es in sich! Zwei Staffeln gab es schon von der beliebten Datingshow. Auch dieses Jahr dürfen Reality-TV-Sternchen wieder untereinander ihre Perfect Matches finden. Unterhalten werden die Zuschauer mit diesen Kandidaten auf jeden Fall. Die neue Staffel startet mit Danilo Cristilli (26), Mike Heiter (31) und Co.!

Via Instagram gibt RTL den neusten Cast der beliebten Liebesshow bekannt. Neben Danilo und Mike sind auch die ehemaligen Temptation Island-Kandidatinnen Alicia Costa Pinhero und Sandra Sicora (31) am Start. Auf Emanuell Weißenberger (30), Paco Hrb, Stefanie, Jennifer Degenhart, Teezy, Christina Rusch (25), Sabrina Wlk, Paulina Pilch, Marvin Kleinen, Elia Berthoud, Fabio Knez, Kim Virginia Hartung (28) und Steffen Vogeno können sich die Zuschauer ebenfalls riesig freuen.

Die Fans freuen sich total über die neue Staffel und die Kandidaten. "Freue mich so auf Alicia! Sie ist so eine Perle " oder "Was für eine Mannschaft", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte unter dem Schnappschuss der VIPs.

CH Media Danilo Cristilli bei "Reality Shore"

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

