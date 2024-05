Marco Reus verlässt den BVB: Die Fans und Stars feiern ihn!

Marco Reus (34) wendete sich heute mit schwerem Herzen an seine Fans. In einer emotionalen Videobotschaft erklärte der Mittelfeldstar von Borussia Dortmund, dass er seinen Verein nach 12 Jahren zum Saisonende verlassen wird. Seine Unterstützer sind darüber sehr traurig – nutzen die Gelegenheit aber auch, um den Kicker zu würdigen. "Tollster Spieler, den es je gab" oder "Das hat gesessen. Mach's gut, Legende", erklären beispielsweise zwei User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Auch unter dem Clip, in dem Marco seinen Rücktritt vom BVB erklärt, tummeln sich tausende Kommentare. Viele sind enttäuscht, aber werden ihrem Idol und ehemaligen Kapitän für immer dankbar sein. Auch seine Kollegen loben ihn über den grünen Klee. Unter anderem hinterlässt Thomas Müller (34) ein paar warme Worte: "Respekt – Bewunderung – Gemeinsame Erlebnisse – Danke." Karim Adeyemi oder auch Marcel Sabitzer bedanken sich ebenfalls bei dem Spieler mit der Rückennummer elf.

Marco und den BVB verbindet eine ganz lange Geschichte. Bereits im Alter von sechs Jahren wechselte er in die Jugendabteilung der Schwarz-Gelben. Über die zwei Stationen Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach ging es für ihn im Jahr 2012 zurück nach Dortmund. In seiner aktiven Karriere stand er für den BVB 424 Mal auf dem Platz und erzielte 168 Tore. Zusammen mit seinem Verein schaffte er es 2013 ins Finale der Champions League, zudem gewann er zweimal den DFB-Pokal und dreimal den Supercup. Aktuell steht der Tabellenfünfte der 1. Fußballbundesliga im Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain F.C. entschieden die Borussen für sich. Sollten sie das am kommenden Dienstag wiederholen, stünden sie wieder im Finale. Holen sie für Marco den Henkelpott?

Getty Images Marco Reus, Star von Borussia Dortmund

Getty Images Marco Reus und seine BVB-Teamkollegen nach dem Sieg des DFB-Pokals, Mai 2021

