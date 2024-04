Kim Virginias Ohrfeige: Paulina Pilch ist nicht überrascht!

Kim Virginia Hartung (28) sorgte bei "Prominent getrennt" für Bestürzung, als sie Max Bornmann eine Ohrfeige verpasste. Paulina Pilch kennt den Realitystar aus dem Format Are You The One – Reality Stars in Love und verrät im Promiflash-Interview nun, was sie über den Vorfall denkt. "Es war falsch von ihr und die Produktion hat mit dem Rauswurf die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn es mir für Emanuell leid tut", erklärt die Influencerin. Überrascht sei sie von dem Verhalten der Dschungelcamp-Berühmtheit allerdings nicht: "Dass so etwas passiert, war abzusehen."

Seitdem die beiden Beautys bei "Are You The One" Stress miteinander hatten, scheinen sie sich nicht wieder vertragen zu haben. Paulina sei seit der Ausstrahlung ihrer Show nicht mehr von Kim kontaktiert worden. Der Ex-Flirt von Paco Herb bedauere das aber keineswegs: "Ich für meinen Teil hoffe, ihr nie wieder begegnen zu müssen, egal ob im realen Leben oder in einem Format." Paulina vermutet, dass sich die 28-Jährige in Realityshows absichtlich in Drama einmische und dieses Verhalten bei den anderen Kandidaten häufig nicht gut ankomme. "Die Art und Weise, wie sie mit Sandra oder auch Emanuell gesprochen hat, ist ihr Wesen. Das finde ich für sie einfach nur bedauerlich", meint die Ex on the Beach-Bekanntheit.

Mit der Ex-Freundin von Tommy Pedroni liegt Kim auch seit ihrer gemeinsamen Zeit bei AYTO im Clinch. Als sie Sandras Foto in der "Prominent getrennt"-Villa entdeckt hatte, konnte sie sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Wenn ich die schon sehe auf dem Bild, könnte ich kotzen", hatte die ehemalige Flugbegleiterin geschimpft. Allerdings war Kim nicht die einzige, die für Drama sorgte. Sandra verweigerte ihrer Kontrahentin nach ihrem Einzug die Begrüßung, was Kim als "Psycho" betitelte.

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

