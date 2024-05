Verzweifelt? Prinz Harry lädt Royals zu Invictus Party ein

Na, ob da jemand kommt? Am kommenden Mittwoch reist Prinz Harry (39) für das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games nach London. Dort wird in der St. Pauls Kathedrale ein Gottesdienst stattfinden. Und zu diesem soll der zweifache Vater auch seine Familie eingeladen haben, wie nun zumindest Page Six berichtet. Allerdings dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass jemand der Blaublüter zu der Veranstaltung kommen wird. Immerhin sind Harry und seine Verwandten seit einigen Jahren verkracht. Zudem haben einige von ihnen aktuell ganz andere Sorgen als dem in Ungnade gefallenen Prinzen entgegenzukommen.

Anfang Februar hatte König Charles' (75) Krebsdiagnose den Familien-Zoff mit Harry in den Hintergrund katapultiert. Einen Monat später folgte eine weitere Schock-Nachricht: Auch Prinzessin Kate (42) leidet an Krebs. Somit erscheint es unwahrscheinlich, dass die beiden zum Invictus Gottesdienst am 8. Mai erscheinen werden. Auch mit Prinz Williams (41) Kommen sollte Harry wohl besser nicht rechnen. Dabei könnte der Termin ein Schritt in Richtung einer Versöhnung sein. Immerhin hatte der 39-Jährige seinen krebskranken Vater zuletzt im Februar besucht. Allerdings soll er nur 30 Minuten mit ihm verbracht haben. Wann er den Rest der britischen Royals privat traf, ist derweil total unklar.

Hingegen soll aber klar sein, dass Harrys Frau Herzogin Meghan (42) nicht mit nach London reisen wird. "Meghans Anwesenheit würde die Stimmung des Gottesdienstes überschatten und das will man nicht", berichtete Richard Fitzwilliams The Sun vor wenigen Tagen dazu. Somit wird Harry also alleine in den Flieger nach Großbritannien steigen. Vor Ort erwartet ihn zudem eine Umstellung. Denn während seines kurzen Aufenthaltes wird er nicht im Frogmore Cottage wohnen – das musste er nämlich räumen. Hauptgrund dafür ist, dass er sich dazu entschieden hatte, die USA zu seinem Hauptwohnsitz zu machen und in London kam noch zugegen war. Im Rahmen des Invictus-Jubiläums wird er somit in einem Hotel übernachten.

Vorrangig reist Harry in seine Heimat, um an den Feierlichkeiten für die Invictus Games, die er 2014 ins Leben gerufen hatte, teilzunehmen. Doch womöglich wird er sich danach auch ein wenig Zeit nehmen, um seinen Vater zu besuchen. Die Frage ist hierbei nur, ob der britische Monarch überhaupt Zeit für seinen jüngsten Sohn hat. Denn nach einer längeren Pause ist Charles wieder an seine Arbeit zurückgekehrt und soll viele Termine auf seinem Zettel haben. Vor und nach seinen Verpflichtungen soll er sich außerdem seiner medizinischen Behandlung widmen: "Harry ist nicht unbedingt die erste Priorität des Königs. Zu viel ist passiert." Der König scheint seine Prioritäten klar gesetzt zu haben: "Erstens: Wieder ganz gesund werden. Zweitens: Wieder offizielle Termine wahrnehmen. Und erst dann kommt Harry", erklärte ein Insider Bild dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry seine Familie zu den Invictus Feierlichkeiten eingeladen hat? Komisch, sie kommen ja sowieso nicht... Total lieb von ihm! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de