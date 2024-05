Tom Hanks spaziert gertenschlank durch die Straßen Londons!

Krasse Veränderung! Tom Hanks (67) spazierte an seinem 36. Hochzeitstag entspannt durch die Straßen von London. Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist der beliebte Schauspieler aber fast nicht mehr wiederzuerkennen: Der "Forrest Gump"-Star hat ordentlich abgespeckt! Für den kleinen Spaziergang durch die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches schlüpfte Tom in schwarze Jeans und eine graue Jeansjacke. Von dem früheren Bauchansatz ist keine Spur mehr zu erkennen – Tom ist gertenschlank!

Es scheint so, als hätte der zweifache Oscar-Preisträger auf seine Ärzte, die ihm dazu geraten hatten, abzunehmen, gehört: 2013 war bei Tom Diabetes Typ zwei diagnostiziert worden. Zu Gast bei Us Talk nahm er die Erkrankung aber noch auf die leichte Schulter. "Man sagte mir: 'Wenn du wieder das wiegen kannst, was du einst in der Highschool gewogen hast, könntest du auch wieder komplett genesen.' Ich erwiderte ohne zu zögern: 'Dann werde ich wohl weiter mit der Diabetes-Erkrankung leben.'"

Doch in einem späteren Interview mit Radio Times schlug Tom dann ernstere Töne an. "Ich gehöre zu der faulen amerikanischen Generation, die sich blindlings durch die Party getanzt hat und nun mit einer Krankheit konfrontiert wird", erklärte er und fügte hinzu: "Ich war dick. Ihr habt mich in Filmen gesehen, ihr wisst, wie ich aussah. Ich war ein totaler Idiot."

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

Getty Images Tom Hanks, 2024 in Los Angeles

