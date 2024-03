Mit romantischem Song: Paco Herb feiert sein Musik-Debüt

Ob Love Island, Are You The One? oder RTL Turmspringen – Paco Herb ist aus der Reality-TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Doch scheinbar schlägt sein Herz nicht nur für diverse Dating-Formate, sondern auch für die Musik. Auf Instagram veröffentlicht der Ex-Soldat nun eine kleine Vorschau zu seinem ersten eigenen Song "Fliegen". Dazu schreibt der 28-Jährige stolz: "Endlich ist es so weit! Es beginnt eine unglaubliche Reise – ein wahnsinnig großer Traum geht in Erfüllung!" Mit seinem neuen Lied zeigt er, dass in ihm anscheinend ein ziemlicher Romantiker steckt. "Ist da noch Platz für mich, wo dein Herz schlägt? Immer wenn wir Abschied nehmen, tut es noch mehr weh", singt er in dem Clip.

Von seinen Reality-TV-Kollegen wird der Newcomer-Musiker im Netz mit Komplimenten zu seinem neuen Song nur so überschüttet. "Sehr stark Bruder", macht der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Mike Heiter (31) seine Unterstützung deutlich. Doch nicht nur seine Best-Buddys gratulieren dem Bademeister zu der neuen Musik, auch sein Ex-Flirt Sandra Sicora (31) findet wohlwollende Worte für Paco. "Wurde auch Zeit, dass man deine schöne Stimme hört!", schreibt die Kölnerin in den Kommentaren auf Instagram.

An wen könnten die liebevollen Zeilen aus Pacos neuem Song gerichtet sein? Vor einigen Monaten hatte der Realitystar beim Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love geheimnisvoll verkündet, dass er in festen Händen ist. Doch wer ist die Herzensdame an seiner Seite? Die Fans haben die YouTuberin Isabel Kraus im Verdacht! Immer wieder fanden die aufmerksamen Follower Hinweise, dass die 34-Jährige und der "Fame Fighting"-Teilnehmer auffällig viel Zeit miteinander verbringen könnten.

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / bellakraus Bella Kraus, YouTuberin

