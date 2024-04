Was lief bei "The 50" zwischen Paco Herb und Carina Spack?

Für die neue Realityshow The 50 stand Paco Herb vor der Kamera. Mit an seiner Seite war dabei seine Realitykollegin Carina Spack (27) – doch waren die beiden in der Show etwa mehr als Konkurrenten? Tommy Pedroni hakt in einer der finalen Folgen von "The 50" genauer nach: "Was ist denn die Situation mit dir und Carina? Ganz am Anfang war sie ja mit Max und dann mit dir." "Max hat mir erzählt, dass sie fünf Tage vorher wohl Zeit miteinander verbracht haben", reagiert daraufhin Paco. Zwischen den beiden soll aber nichts gelaufen sein, wie Mitkandidat Yasin Mohamed (32) daraufhin beteuert. Dennoch soll Max während der Dreharbeiten ziemlich eifersüchtig auf Paco gewesen sein – kamen er und Carina sich etwa näher?

"Ich habe sie nicht weggeschnappt. Ich habe doch gar nichts gemacht!", beteuert Paco daraufhin und klärt dann aber auf: "Ich sage mal so: Wenn sie bei mir war, hatten wir eine kuschlige Zeit – war gut." Ob sich die beiden in dem Schloss in Frankreich noch nähergekommen wären, wisse er aber nicht. "Ich glaube schon", ist sich dafür Tommy sicher. "Ich bin mir sicher, dass Paco die Geschichte mit Carina ziemlich viel Kraft gibt, weil er jetzt umso mehr beweisen will: 'Guck mal, Carina, du hast den Macker'", witzelt zudem Yasin im Interview.

Und der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat sollte Recht behalten: Paco geht als erster Sieger aus der Show hevor. "Ich bin der erste Champion. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich", freut sich der Ex-Love Island-Star, nachdem er das finale Arenaspiel gegen die beiden anderen Finalisten Diogo Sangre (29) und Yasin gewinnt. Und auch seine Kumpels gönnen Paco den Sieg. "Ich freue mich auf jeden Fall für Paco, er hat besser gespielt. Er hat die Bälle getroffen, wir nicht", macht Yasin deutlich, während Diogo meint: "Ich habe ihm das megagegönnt. Ich bin ein guter Verlierer, er hat das besser gemacht."

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Carina Spack, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, aus den beiden könnte etwas werden? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, sie sind einfach nur gute Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de