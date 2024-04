Fauxpas: "The 50" gratuliert falschem Paco Herb zum Sieg!

Die große Gameshow The 50, in der zu Beginn 50 deutsche Promis gegeneinander antraten, ist jetzt vorbei – und der einstige Love Island-Gewinner Paco Herb konnte sich gegen seine Mitstreiter durchsetzen: Er ist der erste Gewinner der Sendung! Das wurde nun einige Tage nach der Ausstrahlung des Finales auf Social Media geteilt. Auf dem offiziellen Instagram-Account von Primevideo wurde der Realitystar geehrt – jedoch wurde dabei das falsche Profil markiert! "Glückwunsch", macht sich der Gewinner darüber lustig und markiert als Scherz ebenfalls den falschen Paco! "Ist unter dem Bild der falsche Paco markiert?", fragt zudem ein amüsierter User. Mittlerweile wurde der Fehler behoben.

Die Produktion nimmt es wohl mit Humor und reagiert ebenfalls auf den Fauxpas: "Paco, das war deine abschließende Challenge – Gratulation, alles bestanden", heißt es von dem offiziellen Account. Ob der fälschlich markierte Paco nun mehr Follower hat als zuvor? "Wenn dem jetzt alle folge, gönne ich ihm das", witzelt ein Nutzer unter dem Beitrag. Doch vielen anderen scheint der Fehler auch gar nicht aufgefallen zu sein: Sie gratulieren dem Sieger herzlich in den Kommentaren.

"Er hat es am meisten verdient. Ein absolut bodenständiger Typ, der nicht manipuliert und ehrlich ist. Sagt seine Meinung gerade raus und ist einfach am sympathischsten von allen", schwärmt ein Fan. Bei "The 50" ging es darum, verschiedene Challenges zu absolvieren. Wer diese Herausforderungen nicht schaffte, musste um seinen Platz in der französischen Villa bangen. Deswegen waren Allianzen und Grüppchenbildung essenziell für die Kandidaten. Ein Teilnehmer schien dies jedoch zu ernst zu nehmen: Serkan Yavuz (31). Er schoss sich mit seiner Strategie und seinen Aussagen ins Aus, weshalb viele Zuschauer ihm den Sieg nicht gönnten.

Amazon Prime Video Die Kandidaten der neuen Prime-Video-Show "The 50"

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

