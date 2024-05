Prinz Gustav und seine Carina sind erneut Eltern geworden!

Prinz Gustav (55) und Prinzessin Carina (55) können wohl kaum glücklicher sein! Die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr kleines Wunder erblickte laut der dänischen Zeitung Billet-Bladet bereits am 26. April das Licht der Welt. Zwar ist der Name ihres Babys bislang nicht bekannt, das Geschlecht jedoch schon. Das Paar freut sich über ein kleines Mädchen, das mithilfe einer Leihmutterschaft in den USA geboren wurde.

Bislang hat die dänische Königsfamilie das Babyglück nicht offiziell bestätigt. Erst elf Monate zuvor begrüßten die Eheleute ihren ersten Sohn. Dieser kam ebenfalls mithilfe einer Leihmutterschaft in den Vereinigten Staaten zur Welt und trägt den klangvollen Namen Prinz Gustav Albrecht. Auf dem offiziellen Instagram-Account meldete sich der Palast damals mit offiziellen Porträts anlässlich der Taufe des Kleinen. Wird es also bald ein Statement zur Geburt seiner Schwester geben?

Für seine Liebe musste er über 20 Jahre lang kämpfen. Dies war dem Testament von Gustavs Großvater geschuldet. Es besagte, dass er keine nicht protestantische Frau heiraten dürfe, die nicht arischer Abstammung und adliger Geburt ist. Erst 2022 gaben sich Gustav und seine Carina dann endlich das Jawort.

Getty Images Prinz Gustav, im Jahr 2014

Getty Images Prinzessin Carina und Prinz Gustav im Juni 2011

