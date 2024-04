Total cringe? Paco Herb singt beim "The 50"-Wiedersehen

Paco Herb gewann bei The 50 50.000 Euro für einen seiner Follower. Beim Wiedersehen auf TikTok verspricht der Realitystar eine große Überraschung, die er später am Abend bekannt geben will. Nachdem unter anderem der aktuelle Stand zwischen Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32) diskutiert wurde, steigt der Tattooliebhaber auf die Bühne. Vor all seinen Reality-TV-Kollegen performt er seinen eigenen Song "Fliegen". Die Fans scheinen von Pacos Gesangseinlage allerdings wenig überzeugt zu sein. "Wo ist das live gesungen?", fragt ein Follower in den Kommentaren. Andere empfinden den Auftritt als "cringe". Ein paar Fans scheint der ehemalige Love Island-Gewinner aber zu haben: "Wow, voll schöne Stimme, ich hoffe, deine Freundin schätzt den Song."

Damit spielt die Followerin auf Pacos vermeintliche Beziehung mit Bella Kraus an. Die beiden sollen miteinander anbandeln – offiziell bestätigt hat er das aber nie. Die Moderatorinnen Evelyn Weigert (34) und Laura Abla versuchen die Neuigkeiten aus Paco herauszukitzeln. Er gibt zwar zu, dass er vergeben ist, aber nicht, an wen. "Dennoch will ich hier nichts preisgeben", lautet Pacos Antwort auf die Nachfragen nach seiner Herzensdame.

Mit seinem Sieg bei "The 50" konnte der Hannoveraner die 21-jährige Samantha aus Magdeburg um 50.000 Euro reicher machen. Sie ist Mutter von zwei Kindern, arbeitet in der ambulanten Pflege und freut sich riesig über den Gewinn. "Die Große hat bald Einschulung und wird eine wundervolle Einschulung haben. Wir danken dir von Herzen", sagt sie in einer Videobotschaft an Paco.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paco Herb bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr Pacos Gesangseinlage? Ich finde, er hat das echt gut gemacht! Mich konnte er damit überhaupt nicht überzeugen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de