Beauty Couch (†22) verstirbt unter mysteriösen Umständen!

Traurige Nachrichten erreichen die Internetwelt! Beauty Couch hat sich eine erfolgreiche Karriere im Netz als Influencerin aufgebaut. Ganze 150.000 Menschen folgen der Beauty und interessieren sich für ihren Content, der sich rund ums Rollschuhfahren dreht. Der findet nun jedoch ein abruptes Ende und ihre Fans müssen ganz stark sein: Der Webstar ist tot. Beauty Couchs tragisches Ableben wirft allerdings so einige Fragen auf!

Wie Deadline berichtet, sei der leblose Körper der Influencerin in der Nähe eines brennenden Fahrzeugs gefunden worden. Erst später haben die Polizisten herausgefunden, dass Beauty Couch selbst die Fahrerin des Autos gewesen sei und seit dem vorigen Morgen nicht mehr gesehen wurde. Doch warum hat sich die begnadete Rollschuhfahrerin nicht selbst in dem Wagen befunden, wenn es ein Unfall gewesen war? Die Polizisten ermitteln derzeit in ihrem Fall.

Erst vor fünf Tagen postete Beauty Couch ihren letzten Beitrag auf Instagram. Dort posiert sie mit knallroten Haaren in einem Bikini. Dazu schrieb sie: "Er sagte, ich sehe gut in Rot aus. Er kann mich auch gleich sexy in Rot nennen." Unter dem Beitrag der Beauty tummeln sich viele ihrer Follower, die sich verzweifelt fragen, was mit ihrem Idol passiert ist und hoffen, dass der Fall bald aufgeklärt wird.

Anzeige

Instagram / beautykatera Beauty Couch, 2023

Anzeige

Instagram / beautykatera Beauty Couch, Influencerin

Anzeige

Instagram / beautykatera Beauty Couch im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de