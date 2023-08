Nach Beauty Couchs (†22) Tod: Ihr Freund wurde verhaftet

Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun? Beauty Couch begeisterte ihre Fans stets mit ihrem Content rund ums Rollschuhfahren. Vor Kurzem wurde die Influencerin jedoch tot in der Nähe ihres brennenden Fahrzeugs aufgefunden. Die Polizei ging bereits kurz nach dem schrecklichen Vorfall von einem Verbrechen mit Fremdeinwirkung aus. Nun gibt es wohl neue Beweise: Ein Verdächtiger wurde nämlich festgenommen.

Der Freund der beliebten Influencerin wurde verhaftet. Das teilte die Polizei laut People mit. Louis-Jocques sei wegen Mordes, Brandstiftung und schwerer Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Tod von Couch gesucht worden. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen und im St. Tammany Parish Correctional Center als Flüchtling untergebracht. Die Behörden haben bsiher noch kein Motiv für die Tötung bekannt gegeben.

Die Familie von Beauty Couch war nach der Tat am Boden zerstört. "Sie haben mir einen Teil meines Lebens genommen", sagte ihre Mutter, Kim Couch, gegenüber WSB-TV. "Sie haben mir einen Teil meines Herzens genommen. Ich will, dass sie für das bezahlen, was sie meinem Baby angetan haben."

Beauty Couch, Influencerin

Beauty Couch, TikTokerin

Beauty Couch, Influencerin

