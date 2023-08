Süßes Foto: Diese zwei Promi-Sprösslinge sind ein Pärchen

Die Kids aus Hollywood haben Schmetterlinge im Bauch! In der Welt der Promis ist es Gang und Gebe, dass sich Stars andere Prominente als Partner suchen. So waren zum Beispiel Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59) jahrelang ein Paar, Ben Affleck (51) war mit Jennifer Garner (51) verheiratet und Eva Mendes (49) genießt das Leben an der Seite von Ryan Gosling (42). Doch nicht nur die Großen der Filmfabrik tummeln sich im Datingpool: Jetzt daten sich auch zwei Sprösslinge aus der Promiwelt!

Auf seinem Instagram-Profil machte Emma Buntons (47) Sohn Beau Bunton Jones nun seine Beziehung bekannt: Der 16-Jährige ist vergeben – und zwar an Grace Freeman. Die wiederum ist die Tochter von Schauspieler Martin Freeman (51), der vor allem als Bilbo in der Filmreihe "Der Hobbit" bekannt geworden war. Auf einem Foto anlässlich seines 16. Geburtstags kuscheln der Spross des Spice Girls und die Jüngste des Filmstars nun miteinander.

Beau und Grace sind aber nicht die ersten Kids von Stars, die eine Romanze miteinander haben. Kylie Jenner (26) war als Teenager mit Will Smiths (54) Sohn Jaden (25) ausgegangen – Miley Cyrus (30) hatte einige Monate an der Seite von Patrick Schwarzenegger (29) verbracht, dem Sohn von Arnold Schwarzenegger (76).

Anzeige

Getty Images Martin Freeman (zweiter von links) mit seinen Kindern Joe und Grace und seiner Frau Rachel Mariam

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Beau Bunton Jones mit seiner Mutter Emma Bunton

Anzeige

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Miley Cyrus 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de